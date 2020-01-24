صربيا ترفض خطة أمريكا لتطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو

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رفض الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، اقتراحا من مبعوث أمريكي لإحياء محادثات التطبيع بين صربيا وكوسوفو.

وقال ريتشارد جرينيل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس في بريشتيناإن كوسوفو يجب أن تلغي رسوما عقابية على وارداتها من صربيا. وفي المقابل ستتوقف عن صربيا عن شن حملات ضد الاعتراف الدولي بكوسوفو.

وقال جرينيل في بلجراد بعد اجتماعه بفوتشيتش: "لقد أخبرت جميع الزعماء السياسيين والتجاريين في كوسوفو تقريبا بأنه يجب إلغاء الضرائب، إنها غير مقبولة".

وأضاف أن بلجراد يجب أن توقف "حملةلإلغاء الاعتراف" بكوسوفو بهدف منعها من الانضمام إلى المنظمات الدولية. لكن فوتشيتش رفض الفكرة بوضوح.

وأوضح فوتشيتش في مؤتمر صحفي مشترك: "لا أوافق على المساواة بين إلغاء الرسوم والرجوع عن الحملات الرامية لإلغاء الاعتراف (بكوسوفو)".

وأضاف: "مواقفنا تختلف حول استقلال كوسوفو في أمريكا وبريشتينا.هم يريدون الاعتراف ونحن لا نريده، ولذلك ستكون هناك اختلافات بيننا".

وتابع الرئيس الصربي: "لقد تم فرض الضرائب دون أي مبرر ولا يمكن اعتبارها إجراءات متبادلة".