الإسماعيلي يعلن نفاد تذاركر مباراته أمام الاتحاد في البطولة العربية

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أعلن مسئولو نادي الإسماعيلي، نفاد التذاكر المطروحة بمنافذ البيع، في اللقاء المنتظر إقامته مساء الأحد المقبل، أمام الاتحاد السكندري، في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وقررت الجهات الأمنية حضور 5000 مشجع لمباراة الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري.

ويتوجه مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بخالص الشكر والتقدير لجماهير الفريق علي حرصها الشديد لدعم فريقها وحرصها على الاصطفاف بالآلاف أمام منفذ البيع لمؤازرة الفريق.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب انتهت بفوز الدراويش بهدف محمد الشامي، في اللقاء الذي استضافه ملعب الإسكندرية.