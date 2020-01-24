واصل فريق ليفربول بقيادة مديره الفني يورجن كلوب، سلسلة اللاهزيمة في بطولة الدوري الإنجليزي، بفوزه خارج ملعبه على فريق وولفرهامبتون بنتيجة 2 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "مولينيو"، فى ختام منافسات الجولة الـ24 من منافسات البريميرليج.

وخاض ليفربول في الموسم الحالي 23 مباراة من عمر مسابقة البريميرليج، نجح خلالهم في تحقيق الفوز بـ 22 مباراة، وتعادل وحيد، ولم يتعرض الريدز لأي خسارة في المسابقة.

وشارك محمد صلاح في المباراة منذ بدايتها، قبل أن يخرج في الوقت الضائع، بعد أن نجح زميله البرازيلي فيرمينيو من تسجيل هدفًا قاتلًا قبل نهاية المباراة.

وأهدر صلاح، فرصة مؤكدة فى الدقيقة 18، لإضافة هدف الريدز الثانى، بعدما راوغ مدافعى وولفرهامبتون، ولكن كرته اصطدمت بأقدام اللاعبين.

وتلقى ليفربول ضربة موجعة، بعد خروج نجمه السنغالى ساديو مانى، بداعى الإصابة فى الدقيقة 33، ودخل بدلا منه اليابانى مينامينو، الذى يظهر للمرة الأولى مع الريدز فى الدوري الإنجليزي، بعد انضمامه الشتاء الحالى من سالزبورج النمساوى.

وأنهى ليفربول الشوط الأول، متقدما بهدف سجله القائد جوردان هيندرسون، بعد مرور 8 دقائق على بداية اللقاء، من ضربة رأسية رائعة، مستغلا عرضية أرنولد من ركلة ركنية.

وفى الشوط الثانى، نجح راؤول خيمينيز، مهاجم وولفرهامبتون، فى تسجيل هدف التعادل لفريقه، فى الدقيقة 51، من ضربة رأسية رائعة مستغلا عرضية أداما تراورى.

ولكن نجح النجم البرازيلى روبرتو فيرمينو، فى خطف هدف الفوز للريدز، فى الدقيقة 84، من مجهود فردى رائع، قبل أن يسدد على يمين باتريشيو حارس وولفرهامبتون.

وعزز ليفربول، صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 67 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة عن مانشستر ستي، صاحب المركز الثانى برصيد 51 نقطة، مع تبقى مباراة مؤجلة ضد وست هام سوف تلعب يوم الأربعاء المقبل، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند 34 فى المركز السابع.