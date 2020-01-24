منتجعات جنوب سيناء السياحية تقدم عروض وتخفيضات تزامنا مع إجازة نصف العام

حرصت المنتجعات السياحية بمحافظة جنوب سيناء، على تقديم عروض وتخفيضات لجذب السياحة الداخلية خلال إجازة نصف العام الدراسي، كما تصارعت شركات الغوص والسفاري، في تقديم العروض الخاصة بالرحلات البحرية والسفاري بمختلف أشكالها.



وتراوحت أسعار الاقامة في المنتجعات السياحية "خمس نجوم"، ما بين 2500 جنيه إلى 2990 جنيه للفرد في الغرفة المزدوجة، و لمدة 4 أيام بـ3 ليالي، وتقديم جميع الوجبات والمشروبات خلال بوفيه مفتوح، واصطحاب الأطفال حتى 12 سنة مجانًا، مع الاستمتاع بحمامات السباحة ومركز الغطس ونادي للأطفال وملعب تنس وحفلات استعراضية يومية.



بينما بلغت تكلفة رحلة الموتوسيكلات الرباعية في الصحراء إلى 180 جنيه للموتوسيكل الفردي، و230 جنيه للموتوسيكل المزدوج، كما بلغت تكلفة الحفلة البدوية مع العشاء البدوي على ضوء الشموع 200 جنيه، مع الاستمتاع بركوب البيتش بجي داخل الصحراء.



وتراوحت رحلات المحميات الطبيعية لمناطق البلوهول، والكانيون الملون، وركوب الجمال ما بين 280 إلى 380 جنيه، وتبدأ الرحلة من الساعة 7 صباحًا حتى 5 مساءً.



وبلغت تكلفة الرحلة البحرية لجزيره تيران بالمركب 280 جنيه للفرد، وتشمل انتقالات الذهاب والعودة من الفندق، والغذاء والمشروبات والمرشد، وتبدأ الرحلة من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وفي حالة الرغبة في القيام بالغطس، يتم إضافة 200 جنيه على سعر الرحلة عن كل غطسه شاملة معدات الغطس والغطاس.



وتراوحت أسعار رحلة ركوب الخيل بصحراء شرم الشيخ، ما بين 200 جنيه للساعة و350 جنيها للساعتين، بينما بلغت تكلفة رحلة دير سانت كاترين 450 جنيها للفرد، وتشمل الغذاء والمشروبات والانتقالات والمرشد ورسم دخول الدير، وتبدأ من الساعة السابعة صباحًا حتى الخامسة مساءًا

و500 جنيه للفرد تكلفة رحلة صعود جبل موسى مع زيارة دير سانت كاترين، وتبدأ هذه الرحلة من الساعة 11 مساءًا حتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الثاني، وتشمل الغذاء والمشروبات والانتقالات والمرشد ورسم دخول الدير.



ووصلت تكلفة رحلة المركب ذو القاع الزجاجي 120 جنيها للفرد دون انتقالات، وتبدأ مواعيد الرحلات من الساعة 11 صباحًا والساعة الواحدة ظهرًا والثالثة عصرًا.



وبلغت تكلفة الرحلة إلى محمية رأس محمد 225 جنيها، لمدة نصف يوم بالسيارة، وتبدأ من 8.5 صباحًا حتى 1.5 ظهرًا، وتشمل هذه الرحلة رسم دخول المحمية والمشروبات والمرشد.



وسعر رحلة الغواصة الملكية 250 جنيها للفرد شاملة الانتقالات، ومدة الرحلة ساعة ونصف، و400 جنيه للفرد سعر حفلة السهرة ليلا، على أفضل اليخوت البحرية شامل الانتقالات والبرنامج والعشاء والمشروبات.



وبلغت أسعار عرض الدولفين 150 جنيها للفرد دون انتقالات، وفى حالة الرغبة في السباحة مع الدولفين تكون مدة السباحة ربع ساعة أو نصف ساعة، ويجرى الحجز لها مقدما.



وبلغت أسعار مدينة الألعاب المائية بخليج نعمة 250 جنيها للفرد، و180 جنيه للطفل من سن 4 سنوات حتى 11 سنة غير شاملة الانتقالات.