الصين ترسل 40 طبيبا عسكريا لمدينة ووهان لمواجهة كورونا الجديد

استدعت الحكومة الصينية، 40 طبيبًا عسكريًا؛ لمواجهة تفشي فيروس "كورونا الجديد"، الذي انتشر في البلاد منذ أواخر ديسمبر 2019 وأسفر حتى الآن عن مقتل 26 شخصًا.

وقررت السلطات الصينية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة - إرسال فريق من 40 طبيبًا عسكريًا إلى مدينة ووهان، مضيفة أن المجلس العسكري المركزي الصيني أمر قسم الإمداد الأساسي بإشراك الطواقم الطبية العسكرية في جهود منع انتشار النوع الجديد من الفيروس.

وذكر التقرير أن 40 طبيبا عسكريا بدأوا العمل في وحدة العناية المركزية التابعة لمستشفى الأمراض الرئوية في المدينة الواقعة وسط البلاد.

ولفتت القناة إلى أن التقارير المحلية الصينية أوضحت أن الضباط الأربعين مجرد فرقة دعم أولي، ومن المقرر إرسال المزيد من الأطباء العسكريين من المستشفى العام لجيش التحرير الشعبي في بكين خلال الأيام المقبلة.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 26 حالة وفاة و881 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد (2019- إن سي أو في).