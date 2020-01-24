 برهم صالح: العراقيون مصرون على دولة ذات سيادة كاملة - بوابة الشروق
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برهم صالح: العراقيون مصرون على دولة ذات سيادة كاملة

بغداد - د ب أ
نشر فى : الجمعة 24 يناير 2020 - 3:39 م | آخر تحديث : الجمعة 24 يناير 2020 - 3:39 م

صرح الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، بأن العراقيين مصرّون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة.

وقال صالح في تغريدة على حسابه في تويتر "العراقيون مصرّون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة، خادمة لشعبها ومعبرة عن إرادتهم الوطنية المستقلة بعيداً عن التدخلات والإملاءات من الخارج، دولة ضامنة لأمنهم وحقوقهم في الحياة الحرة الكريمة، دولة في أمن وسلام مع جيرانها".

وتشهد البلاد مظاهرات شعبية الأولى تطالب باجراء اصلاحات في العملية السياسية متواصلة منذ 4 أشهر في بغداد و9 محافظات شيعية والثانية خرجت اليوم لعدة ساعات تطالب بإخراج القوات الأمريكية والأحنبية من العراق على خلفية مقتل نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفيقة الجنرال قاسم سليماني بضربة جوية امريكية على طريق مطار بغداد الدولي في مطلع الشهر الجاري.

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