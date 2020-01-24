معرض الكتاب ينفي شائعة إغلاقه اليوم الجمعة حتى الثانية عشر ظهرا

نفى القائمون على معرض القاهرة للكتاب بدورته الـ51، شائعة تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تشير إلى تأخر فتح باب المعرض للجمهور أيام الجمعة خلال فترة إقامته، حيث يبدأ في استقبال الزائرين من الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وصرحت إدارة معرض القاهرة للكتاب، في بيان رسمي صادر عن وزارة الثقافة، «أن ما تم تداوله من أن موعد المعرض اليوم الجمعة من الثانية عشر ظهرا لا أساس له من الصحة. وسيفتح المعرض أبوابه للجمهور من العاشرة صباحا».

يذكر أن المعرض المُنعقد بمركز مصر للمعارض وللمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، افتتحه ظهر أمس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمرافقة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وعدد من الوزراء ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، وتحل عليه دولة السنغال ضيف شرف والعالم جمال حمدان شخصية المعرض.