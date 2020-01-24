الأجانب يسجلون رقما قياسيا بألمانيا منذ إعادة توحيدها

كشف إحصائية عن وصول عدد الأجانب المقيمين في ألمانيا إلى مستويات غير مسبوقة منذ إعادة توحيد شطري البلاد.

ونقلت مجلة"شبيجل" عن سجل الأجانب بهيئة الإحصاء الألمانية أن عدد الأجانب وصل مع نهاية أيلول / سبتمبر الماضي إلى 1ر11 مليون شخص، بينما كان عددهم نهاية تسعينات القرن الماضي 3ر5 ملايين، وارتفع نهاية 2008 إلى 7ر6 مليون.

وقال السجل إن العدد وصل نهاية 2018 إلى 9ر10 ملايين شخص، ينتمي 9ر43 % منهم إلى دول أوروبية أخرى، و 5ر13 % منهم إلى الجنسية التركية.

وأضافت المجلة نقلا عن سجل الأجانب أن نهاية 2019 شهدت وصول عدد سكان ألمانيا وفقا لتقديرات هيئة الإحصاء الألمانية إلى 2ر83 مليون نسمة- وهو رقم لم يسبق له مثيل من قبل.

وأشار السجل إلى أن عدد المواطنين في ألمانيا كان سيتقلص منذ 1972 لولا الهجرة من الخارج إلى ألمانيا.

إلا أن عدد المهاجرين إلى ألمانيا يتراجع كل عام بعد الطفرة التي شهدها عام 2015 وهو عام الهجرة بامتياز.

كما يتراجع عدد طلبات اللجوء في ألمانيا وفقا لبيانات الهيئة.

فبينما تقدم في عام 2015 عدد إجمالي قدره 750 ألف بطلبات لجوء إلى ألمانيا تراجع العدد حتى وصل في 2019 إلى 165 ألف شخص فقط.