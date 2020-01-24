الإثيوبيان بيكيلي ووركنيش يفوزان بماراثون دبي الدولي

توج الإثيوبي بيرجا بيرهانو بيكيلي ومواطنته وركنيش ديجيفا، بطلين للنسخة 21 من ماراثون "ستاندرد تشارترد دبي" صباح اليوم الجمعة، والذي أقيم تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وييجرى تنظيمه سنويا بدعم من مجلس دبي الرياضي.

وذكرت صحيفة "البيان الإماراتية" أن عدد المشاركين في سباقات نسخة اليوم من الحدث وصل إلى 36 ألف عداء وعداءة في كافة سباقات الحدث، من بينهم ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب "إكسبو دبي 2020"، حيث شاركت في سباق 10 كيلومترات.

وقام مطر الطاير نائب رئيس مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، بتتويج الأبطال بحضور كل من سعيد حارب الأمين العام للمجلس، وناصر آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، وخالد الكمالي المنسق العام لماراثون ستاندرد تشارترد دبي.

وأشاد مطر الطاير، بالنجاح الكبير الذي يحققه ماراثون دبي، عاما بعد عام وصولا إلى النسخة 21، ليصنع لنفسه تاريخا مميزا وسط نخبة سباقات الماراثون في العالم، وأكد أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع لإنجاح الحدث، موجها شكره إلى الجهات التي ساهمت في إنجاح الماراثون العالمي.

وأعرب خالد الكمالي المنسق العام لماراثون دبي العالمي 2020، عن سعادته البالغة بما حققته النسخة 21 من نجاحات فنية وتنظيمية تضاف إلى ما تحقق من نجاحات طوال السنوات السابقة، وأكد على أن هذه النسخة جاءت استثنائية من كل النواحي.

وحقق بيكيلي المركز الأول في ماراثون دبي الدولي للرجال بزمن ساعتين وست دقائق و15 ثانية ليحصل على جائزة قيمتها 100 ألف دولار وجاء في المركزين الثاني والثالث الكيني كيبرونو كيبتانوي، بزمن ساعتين وست دقائق و17 ثانية، والإثيوبي تسيدات أبيي أيانا بزمن ساعتين وست دقائق و18 ثانية.

وفازت وركنيش ديجيفا بماراثون السيدات بزمن ساعتين و19 دقيقة و37 ثانية ونالت جائزة المركز الأول وقيمتها 100 ألف دولار، وجاء في المركزين الثاني والثالث، الإثيوبيتان جيتيني شوني، بزمن ساعتين و20 دقيقة و11 ثانية وحصلت على 40 ألف دولار، وبيداتي هيربا بزمن ساعتين و21 دقيقة و54 ثانية ساعة، وحصلت على 20 ألف دولار.