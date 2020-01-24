العراق: إجراءات أمنية مشددة وسط بغداد تزامنا مع انطلاق تظاهرات

أفاد مصدر أمني عراقي، صباح اليوم الجمعة، باتخاذ الأجهزة الأمنية اجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الامريكي في البلاد.

وقال المصدر - لقناة (السومرية نيوز) - "إن القوات الأمنية باشرت منذ مساء أمس بتشديد إجراءاتها الأمنية ضمن مقتربات جسري الطابقين والجادرية وسط بغداد"، مشيرا إلى قطع تقاطع الطابقين فضلا عن الجسرين بالكتل الكونكريتية من الجانبين.

وأشار إلى قطع طريق ساحة الفردوس وجميع الطرق المؤدية إلى منطقة كرادة خارج وداخل، لافتا إلى أن هذه الإجراءات عزلت مناطق الرصافة عن الكرخ فعليا.

وأوضح المصدر، أن هذه الاجراءات تأتي بالتزامن مع انطلاق التظاهرة المليونية التي دعا اليها مقتدى الصدر، والمنددة بالوجود الامريكي في البلاد، مشيرا إلى توافد أعداد كبيرة من المواطنين منذ الصباح الباكر نحو المكان المحدد للتظاهرة عند جامعة بغداد بمنطقة الجادرية وسط العاصمة".