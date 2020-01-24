سفير مصر بروما يشارك في مؤتمر مكافحة الإرهاب بمجلس الشيوخ الإيطالي

شارك السفير هشام بدر، سفير مصر بإيطاليا، كمتحدث رئيسي في مؤتمر حول مكافحة الإرهاب والتطرف بمقر مجلس الشيوخ الإيطالي، وذلك بحضور السيناتور "ماوريسيو جاسباري"، رئيس لجنة الإجراءات بمجلس الشيوخ الإيطالي، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، فضلًا عن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ولفيف من الباحثين والأكاديميين والخبراء الأمنيين في إيطاليا.

وأشاد الحضور، وعلى رأسهم السيناتور جاسباري، بالدور الكبير الذى تضطلع به مصر في محاربة الإرهاب والتطرف الديني، الأمر الذي يمثل خط دفاع هام لأمن القارة الأوروبية، مثنيًا بشكل خاص على الجهود الحثيثة للقيادة السياسية لإعادة الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب، ووقف الهجرة غير شرعية بمنطقة البحر المتوسط.

كما أعرب عن اعتزازه الشخصي بالتشرف بمقابلة السيد رئيس الجمهورية في عام 2017 خلال توليه رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الإيطالي.

من جانبه، أكد السفير هشام بدر، خلال كلمته في المؤتمر على تبني مصر لمقاربة شاملة لمحاربة الإرهاب والتصدي للتطرف الديني، معربًا عن تقدير مصر لمواقف إيطاليا الداعمة لثورة 30 يونيو التي نظمها الشعب المصري، لإنهاء حكم التطرف الديني وإعلاء قيم التسامح والاعتدال، خاصةً وأن مصر كانت على مدار التاريخ دولة حاضنة لجميع الأديان والثقافات والحضارات.

كما نوه «بدر» بوثيقة الأخوة الإنسانية التي تم التوقيع عليها من قبل الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبابا الفاتيكان في فبراير 2019 لتعزيز قيم التآخي والتسامح بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، ودعم الحوار بين الأديان والشعوب.