نافتوجاز الأوكرانية تعتزم تقديم خدمات تخزين الغاز لصالح الآخرين

قالت مصادر مطلعة إن شركة الغاز الطبيعي الرئيسية في أوكرانيا /نافتوجاز/ تعتزم تنفيذ حملتي ترويج في فبراير ومارس المقبلين لتسويق السعات التخزينية المتاحة لديها بين الشركات التجارية التي قد ترغب في تخزين كميات من الوقود، بعد تراجع الأسعار إلى أقل مستوياتها منذ نحو عشر سنوات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة نافتوجاز تريد التوسع في استخدام مواقع التخزين الخاصة بها من جانب شركات تجارة الطاقة في شرق ووسط أوروبا، لاستخدام أصولها من أجل استيعاب الفائض المتزايد من الوقود في القارة الأوروبية.

وتتوقع الشركة أن يكون في مستودعاتها بالقرب من حدود الاتحاد الأوروبي فائض من الغاز يقدر بنحو 13 مليار متر مكعب بنهاية الشتاء الحالي، وهو ما يزيد بنسبة 44% عن الكميات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تصريحات أندري كوبوليف الرئيس التنفيذي للشركة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري اليوم الجمعة.

وأضاف كوبوليف أن "هناك ما بين 20 و30 عميل محتمل يمكنهم استخدام مستودعاتنا بكميات كبيرة في حين يوجد حوالي 100 عميل يمكنهم تخزين كميات أقل".

يذكر أن زيادة الفائض المعروض في أسواق الغاز العالمية أدى إلى تراجع الأسعار لأدنى مستوياتها في مثل هذا الوقت من العام منذ 10 سنوات على الأقل. وأدى هذا إلى زيادة كميات الغاز الموجودة في المستودعات عن المعتاد لآن السحب منها حاليا أقل من المعتاد رغم أنه موسم الذورة في فصل الشتاء.