 تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار بروض الفرج - بوابة الشروق
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تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار بروض الفرج

أرشيفية
أرشيفية
محمد أبوعوف:
نشر فى : الجمعة 24 يناير 2020 - 3:06 م | آخر تحديث : الجمعة 24 يناير 2020 - 3:06 م
قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتشكيل لجنة هندسية من جامعة القاهرة وحي روض الفرج لمعاينة العقار الذي تعرض للانهيار، اليوم الجمعة، لإعداد تقرير مفصل بالأسباب، كما أمرت بإخلاء العقارات المجاورة لحين الانتهاء من معاينتها والتأكد من سلامتها كلفت الحي بالتنسيق مع المحافظة توفير أماكن إيواء للأسر.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي بانهيار عقار بمنطقة روض الفرج، وأمر اللواء أسامة فاروق مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال رجال الحماية لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية.

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