 الأهلي: فرصة قيد عمار حمدي بالقائمة الإفريقية واردة بقوة - بوابة الشروق
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الأهلي: فرصة قيد عمار حمدي بالقائمة الإفريقية واردة بقوة

محمود باهي
نشر فى : الجمعة 24 يناير 2020 - 3:08 ص | آخر تحديث : الجمعة 24 يناير 2020 - 3:08 ص

اقترب عمار حمدي لاعب الأهلي بقوة من قيده بالقائمة الإفريقية، وفقا لاعتبارات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني.

قال عبد الحفيظ عبر قناة أون سبورت "عمار لاعب مميز جدا وشاب، والجهاز الفني يثق به، يتبقى لنا مكان واحد في القائمة الإفريقية، وفرصة قيده إفريقيا واردة بشكل كبيرة".

وأضاف "من الممكن أن تكون الأولوية لاستمراره، لا يتبقى أوراق أخرى للقائمة الإفريقية، كل اللاعبين مقيدين بالقائمة الإفريقية باستثناء كريم نيدفيد".

وأشار في ختام تصريحاته "سيبقى الخيار بين هل يكون الأولوية لعمار حمدي وقيده تحسبا للحاجة إليه في أي وقت، لأن أمامه فرصة للاستمرارية حال مشاركته أم يرفض ريني فايلر بداعي وفرة اللاعبين على الأطراف، لذا لن نحسمها في الوقت الحالي".


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