قتلى ومصابين بحادث إطلاق نار في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، اعتقال مشتبه به على خلفية حادث إطلاق نار في بلدة "روت آم سي" الجنوبية، أسفر بحسب تقارير إعلامية عن سقوط قتلي ومصابين.

وذكرت الشرطة الألمانية في تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن "عدة مصابين وربما قتلى في إطلاق نار بمبنى في بلدة روت آم سي"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأشارت الشرطة إلى أنها اعتقلت "مشتبها به"، مضيفة أن "الدلائل الأولية تشير إلى أن دوافع إطلاق النار (شخصية)"، لافته إلي أنها تنفذ عملية "كبيرة" ببلدة "روت آم سي"

وأفاد موقع "فوكاس أونلاين" الألماني، بأن الحصيلة الأولية لحادث إطلاق النار في بلدة "روت آم سي"، هي 6 قتلى.