روسيا تحذر رعاياها من السفر إلى الصين لتفشي فيروس «كورونا»

حذرت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، مواطنيها من السفر غير الضروري للصين والحذر لتفادي الإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي أعلنت السلطات الصينية عن ظهوره في البلاد.

وقالت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إننا ننصح السياح من روسيا بتوخي الحذر في الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذي تم رصده لأول مرة في مدينة ووهان الصينية".

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 830 حالة حتى 23 يناير الجاري في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25 حالة.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة حيث تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق وصعوبة التنفس وفي الحالات الأكثر شدة يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.