 عشرات الآلاف من المواطنين يتوافدون على ستاد القاهرة حاملين أعلام مصر للمشاركة في احتفالية القبائل العربية - بوابة الشروق
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عشرات الآلاف من المواطنين يتوافدون على ستاد القاهرة حاملين أعلام مصر للمشاركة في احتفالية القبائل العربية

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 24 يناير 2020 - 4:53 م | آخر تحديث : الجمعة 24 يناير 2020 - 4:53 م
توافد عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية على ستاد القاهرة الدولي اليوم لحضور احتفالية "مصرنا" التي تنظمها القبائل العربية تحت شعار "عيلة واحدة.. وطن واحد" بهدف الاحتفال بالإنجازات التي حققتها مصر على جميع المستويات و التأكيد على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، في ظل التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة.

وتشهد الاحتفالية حضورا مكثفا للأسر المصرية التي حضرت إلى الاستاد بصحبة الأبناء حاملين أعلام مصر، فيما انتشرت مكبرات الصوت التي تردد أغاني وطنية وخصوصا الأغاني الخاصة بعيد الشرطة المصرية.

ويقوم بتنظيم الدخول للاحتفالية وتأمينها شركات خاصة والتي قامت بوضع عدد الإرشادات الخاصة بالدخول من الشوارع الرئيسية وحتى أبواب المقصورة الرئيسية والمدرجات.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية عدد من الشخصيات العامة ويحييها مجموعة من أشهر الفنانين في مصر والوطن العربي.

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