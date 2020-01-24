وزير مالية جنوب أفريقيا: يجب إجراء محادثات مع النقابات العمالية لدفع الإصلاحات الاقتصادية قدما

قال وزير مالية جنوب أفريقيا تيتو مبويني، إن حكومة بلاده ستمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية من أجل إنعاش الاقتصاد، وإنها تحتاج إلى إجراء محادثات مع النقابات العمالية لكي تشركها في خطط الإصلاح.



يأتي ذلك في الوقت الذي يعرب فيه المستثمرون واتحادات الأعمال في جنوب أفريقيا عن إحباطهم إزاء بطء وتيرة الإصلاحات التي تم التعهد بها عندما أصبح سيريل رامافوزا رئيسا للبلاد في فبراير 2018.



وفي حين يعود التأخير غالبا إلى خلافات سياسية داخل الحزب الحاكم والحكومة، قال مبويني للصحفيين خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري اليوم الجمعة إن هناك إجماعا داخل الحكومة على المضي قدما في إجراء الإصلاحات الهيكلية.



وأضاف: "هناك حاجة إلى إجراء محادثات طويلة مع الحركة النقابية في جنوب أفريقيا بشأن الإصلاحات الهيكلية... هناك بعض المجالات التي يوجد اتفاق بشأنها ولذلك يجب إجراء محادثات".



وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن النقابات العمالية تعارض بقوة الإصلاحات الهيكلية المقررة للشركات العامة مثل شركة إيسكوم هولدنجز للكهرباء وساوث أفريكان ايروايز، وتقول إنها تعارض خفض الوظائف أو خصخصة هذه الشركات. كما تعارض النقابة أي تخفيض لأعداد العاملين في الحكومة وهي الفكرة التي يقول مبويني إنها وسيلة لخفض الإنفاق الحكومة والحد من عجز الميزانية.