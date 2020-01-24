موجة صقيع ورياح محملة بالرمال تضرب محافظة جنوب سيناء

تعرضت محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الجمعة، لطقس غير مستقر يصاحبه انخفاض شديد في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، دون هطول أمطار، وسجلت درجات الحرارة العظمى 16 درجة مئوية، والصغرى 7 درجات بمعظم مدن المحافظة، مع نشاط الرياح المحملة بالرمال.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى، تحسبا لحدوث أي طوارئ، وقال يوسف منسي، مدير مركز العمليات وادارة الأزمات بديوان عام المحافظة، جرى التواصل مع غرف العمليات بجميع المدن، لرفع حالة الطوارئ، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، ونشر المعدات الثقيلة على الطرق الدولية، لرفع الرمال أول بأول حرصا على حياة المواطنين.

وأضاف مدير مركز العمليات، أنه جرى التواصل مع إدارة المرور، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالحد من السرعة على الطرق الدولية، مؤكدا أن حركة الملاحة بالموانئ البحرية تجري بصورة طبيعية.

ومن جانبه قال العميد مصطفى عابدين مدير إدارة مرور جنوب سيناء، أنه جرى تكثيف الدوريات المرورية الثابتة والمتحركة على الطرق، لتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء السير، وعدم السرعة خاصة في ظل العاصفة الرملية التي تتعرض لها جميع مدن المحافظة.

وأضاف مدير إدارة المرور، جرى أيضا نشر الدوريات المرورية بجميع الطرق الحيوية الداخلية للحد من السرعة منعا لوقوع حوادث.

وناشد قائدي السيارات بالتوقف نهائيا عن السير في حالة السرعة الشديدة للرياح وتراكم الرمال على الطرق.