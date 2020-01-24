 احتدام المنافسة بين «بايدن» و«ساندرز» على نيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية - بوابة الشروق
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احتدام المنافسة بين «بايدن» و«ساندرز» على نيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الجمعة 24 يناير 2020 - 2:19 م | آخر تحديث : الجمعة 24 يناير 2020 - 2:19 م
كشف استطلاع للرأي، مساء الخميس، عن احتدام المنافسة بين جو بايدن وبيرني ساندرز على نيل ترشيح الحزب الديمقراطي للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأظهر الاستطلاع الذي جرى بالاشتراك بين محطة "7 نيوز" التلفزيونية وكلية إميرسون كوليدج، حصول نائب الرئيس السابق، بايدن على 30% مقابل حصول ساندرز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، على 27% من أصوات الناخبين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وحلت السيناتور إليزابيث وارن ثالثة بحصولها على 13% ورجل الأعمال أندرو يانج على 8%، كما حصل الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرج على 7% .

وشمل الاستطلاع عينة من 497 ناخبا ديمقراطيا في أنحاء البلاد وجرى خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير الجاري، بهامش خطأ بلغ 1ر4 نقاط مئوية.

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