عبد الحفيظ يحسم عودة حجازي للأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف الفريق من التعاقد مع أحمد حجازي، لاعب الفريق السابق والمحترف في فريق وست بروميتش الإنجليزي .

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «لقد استنفذنا الأماكن المتاحة لنا في القائمة، ولا يوجد استبدال حاليًا؛ ولذلك لن نضم أحمد حجازي الآن».

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي: «مع نهاية الموسم سننظر في الأمر من جديد وندرسه، بالطبع حجازي لاعب جيد جدًا ولكننا سننتظر رأي فايلر ونحدد موقفنا».

في سياق متصل علق عبد الخفيظ على انتقال المغربي وليد أزارو لفريق الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة، خيث قال: «اللاعب خرج معارًا لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك سيكون على قوة الأهلي إلا إذا حدث اتفاق ثلاثي واشتراه نادي الاتفاق السعودي».

وتابع: «أعتقد أنه كان يحتاج أن يخرج، وأتمنى له التوفيق فهو خامة جيدة، ولديه إرادة كبيرة، ولو الرغبة ثلاثية على أن يستمر في النادي السعودي فهذا سيحسم الأمر».

وحول عودته مرة أخرى للأهلي، أتم عبد الحفيظ: «الكرة بتعلمك والأحداث متغيرة وهناك حكمة تقول "دع الأحداث تديرك" فدعنا ننتظر للغد ولكن أهم شيء لدينا هو مباراتي المجموعات أمام النجم والهلال».

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي يوم الأحد المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يحتل الأهلي فيها وصافة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف النجم المتصدر برصيد 9 نقاط.