بدأت اليوم الجمعة، المناطق الأثرية والمتاحف فى تطبيق خصم الـ50% خلال فترة إجازة نصف العام الدراسى، وذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الداخلية والترويج لها وتشجيع المصريين على زيارة المواقع والمتاحف الأثرية بصورة أكبر ورفع الوعى الأثرى والسياحى بين مختلف فئات المجتمع المصرى.

وكان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، أصدر قرارًا بتخفيض أسعار تذاكر المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة للمصريين بنسبة 50%، وذلك خلال فترة إجازة نصف العام الدراسى، والتى ستبدأ من اليوم الجمعة 24يناير وحتى 7 فبراير من العام الجارى.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن نسبة التخفيض ستشمل الزائرين المصريين (الكبار) بحيث يدفع جميع الزائرين المصريين أسعار التذاكر الخاصة بالطلاب المصريين، كما ستنظم جميع المتاحف الأثرية جولات إرشادية وتعريفية مجاناً للزائرين المصريين.

وكان المجلس الأعلى للآثار، قد أصدر قرارًا بالموافقة على دخول الطلاب المصريين بالتعليم الأساسى من المرحلة الابتدائية والإعدادية، إلى جميع المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة مجانًا، وكذلك دخول أسر الشهداء وأرباب المعاشات من 60 عامًا فيما فوق مجانًا بالبطاقة الشخصية.

كما وافق المجلس على تعديل أسعار تذاكر دخول بعض المناطق الأثرية والمتاحف للمصريين والأجانب، على أن تطبق اعتبارًا من أول نوفمبر 2020، وضمت التعديلات كل من محافظات "أسوان، الأقصر، القاهرة، الجيزة"، وذلك لرفع الموارد فى وزارة الآثار، بعد أن تبين أن الزيارة للمناطق الأثرية فى مصر تحتاج إلى إعادة تحديد أسعار تتناسب مع قيمة حضارتنا القديمة.