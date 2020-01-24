النجم الساحلي يخاطب «الكاف» لقيد حارسه الشاب قبل مواجهة الأهلي

أرسل نادي النجم الساحلي، إلى الاتحاد الإفريقي "الكاف"، مساء الخميس، طلب بقيد علاء الدين أيوب، حارس مرمى الفريق الشاب، ليتمكن من التواجد كبديل بالبطولة، بعد طرد الحارس مكرم البديري في المباراة الماضية أمام الهلال السوداني.

ووجه المدير الفني للنجم الساحلي، الإسباني خوان كارلوس جاريدو الدعوة إلى الحارس علاء الدين أيوب ليكون ضمن المشاركين غدا الجمعة في رحلة الفريق المتجهة إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.