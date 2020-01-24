واشنطن تؤكد التزامها بالوقوف إلى جانب تونس فيما يتعلق بأمن الحدود

أكد السفير الأمريكي بتونس، دونالد بلوم، التزام الإدارة الأمريكية بالوقوف إلى جانب تونس فيما يتعلق بأمن الحدود والتدريب والمساعدة الفنية، بما يسهم في المزيد من بناء القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية التونسية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الأمريكي مع وزير الدفاع التونسي بالنيابة محمد كريم الجموسي اليوم الجمعة، وقد تناول اللقاء سبل التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة، في مجالي تأمين الحدود ودعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية أن السفير الأمريكي ثمّن نجاح تونس في انتقالها الديمقراطي، رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الأمنية في المنطقة، مؤكدًا التزامه بمزيد بذل الجهد في سبيل دعم تونس على المستوى الاقتصادي.

من جهته، أكد الجموسي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك أساسي لتونس في مجال التعاون العسكري، في ميادين التدريب والاستعلام ودعم التجهيزات، والمساهمة في دعم منظومة المراقبة الإلكترونية المتحركة والثابتة على الحدود البرية والبحرية، مشيرا إلى إمكانية مساهمتها في إنجاز المرحلة الثالثة من مشروع التغطية الكاملة للحدود الجنوبية الشرقية.

وأشار إلى التزام تونس بالمواثيق الدولية في حالة توافد لاجئين من ليبيا الشقيقة، داعيا الجهات الدولية ذات الصلة من منظمات وهيئات إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لها، بما يجعلها تقوم بواجبها الأخلاقي وفقا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني.