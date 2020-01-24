قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض الكتاب بدورته الـ 51 يضم أكثر من مليون كتاب بواقع 1200 ناشر.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية للكتاب خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن حركة النشر قوية في مصر مع ارتفاع حركة القراءة بين الشباب.

وتابع «الحاج» أن مصر بها جيل قارئ، مشيرًا إلى بيع بعض الكتب ما بين 30 إلى 40 ألف نسخة، على مدار آخر نسختين من المعرض، وهو رقم كبير للغاية لبيع هذا العدد في 15 يومًا على مستوى العالم.

وكشف رئيس الهيئة المصرية للكتاب أن ترتيب مصر بين الدول التي يقبل فيها الشباب على القراءة ما بين المركز الرابع إلى السادس على مستوى العالم، مؤكدًا أن المركز دليل على أن الأمل في جيل الشباب.

وأشار إلى وجود محور مهم في معرض الكتاب عن التنوير وتجديد الخطاب الديني من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتي الثقافة والأوقاف، موضحًا أن قطاع الأطفال والنشء أهم ما استهدفه من معرض الكتاب.

وانطلقت الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وسفير السنغال بالقاهرة، وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس.