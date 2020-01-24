ألمانيا تتخلى عن الاستعانة برعاة خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي

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قررت الحكومة الألمانية التخلي عن الاستعانة بموارد مالية من رعاة من الأوساط الاقتصادية خلال توليها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من هذا العام، حسبما جاء رد الحكومة على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار".

وترددت انتقادات في بروكسل مؤخرا بشأن استعانة رومانيا خلال توليها رئاسة مجلس الاتحاد لمدة ستة أشهر العام الماضي برعاة مثل شركة "كوكاكولا" وآخرين.

وكانت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون المدنية إيميلي أوريلي طالبت مجلس الاتحاد الأوروبي بوضع قواعد منظمة للاستعانة برعاة، لأن هذا الأمر يعرض مكانة وحيادية رئاسة المجلس للخطر.

ويأتي ذلك على خلفية شكاوى من منظمة حماية المستهلك "فود ووتش" بسبب الموارد المالية المقدمة من "كوكاكولا" لرومانيا.

وأشادت المنظمة اليوم الجمعة بتخلي الحكومة الألمانية عن الاستعانة برعاة، حيث قال المدير التنفيذي للمنظمة تيلو بوده: "هذا هو القرار الوحيد السليم".

وتتولى ألمانيا في الأول من يوليو المقبل رئاسة مجلس دول الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر. ومن المهام التي تتولاها الدولة التي تترأس المجلس قيادة الاجتماعات الوزارية وطرح الموضوعات والتوسط في الخلافات.

وتمثل رئاسة الاتحاد الأوروبي بالنسبة لأي دول عضو صغيرة في التكتل جهدا تنظيميا كبيرا، حيث يتطلب الأمر منها استضافة أغلب قمم الاتحاد أو الاجتماعات الوزارية خلال توليها فترة الرئاسة.