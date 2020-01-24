الشرطة الألمانية تحقق في بيع عبوات جعة تحمل رموزا نازية

تحقق الشرطة الألمانية في بيع أحد محلات تسويق المشروبات زجاجات من الجعة تحمل رموزا نازية في دائرة بورجنلاند في ولاية سكسونيا أنهالت شرقي ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الجمعة إن هناك شبهة في استخدام ما يسمى رموزا مخالفة للدستور.

واتخذت الشرطة إجراءاتها بداية الأسبوع الجاري للمسألة بعد نشر إعلانين يروجان لشراء هذه الجعة.

تولى التحقيقات جهاز أمن الدولة المختص بالجرائم السياسية.

أثارت هذه الإعلانات الصادرة عن محل بيع المشروبات في بلدة باد بيبرا اليوم الجمعة موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت صور تظهر العديد من الصناديق التي كتب عليها "جعة الإمبراطورية الألمانية" داخل المحل ، حيث تباع العبوة بمبلغ 88ر18 يورو.

ويأتي الرقم "18" كشفرة رقمية للحرف الأول والحرف الثامن من حروف الهجاء الألمانية، كإشارة إلى أول حرفين في اسم أدولف هتلر، أما الرقمان 88 فهما يمثلان كلمتي تحية الزعيم التي تقول: "هايل هتلر" التي كان يرددها النازيون.

وكان مسؤول الدائرة المحلية المعروفة بدائرة بورجوندلاند، جوتس أولريش، الذي زار المحل خصيصا لتكوين صورة عن هذه الصناديق والجعة الموجودة بها ، تحدث اليوم الجمعة عن الواقعة على موقع فيسبوك وأعلن امتعاضه إزائها.

وأفاد أولريش أن الجعة لم تعد متاحة للبيع بالمحل اليوم الخميس.

كان تومي فرينك الذي يصنفه جهاز أمن الدولة في ولاية تيرنجن كمتطرف يميني أعلن عن بدء بيع الجعة بداية كانون ثان / يناير الجاري على موقعه بشبكة الإنترنت.