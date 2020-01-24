دراسة: شرب الشاي يقلل من الاكتئاب لدى كبار السن

توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة سنغافورة الوطنية وجامعة فودان في الصين، بوجود علاقة بين شرب الشاي وانخفاض الإصابة بالاكتئاب بين كبار السن، وفقاً لما ذكره موقع (ميديكال ديلي).

وقاد فريق بحث هذه الدراسة عالم الاجتماع فينج كيوشي الأستاذ بجامعة سنغافورة، وشين كي، أستاذ مساعد للديموجرافيا في جامعة فودان.

وقام الفريق بتحليل بيانات ما يقرب من 13 ألف شخص شاركوا في هذه الدراسة بين عامي 2005 إلى 2014، وشملت الدراسة المقارنة بين المشاركين من حيث نوع الجنس والتعليم والمسكن والحالة الاجتماعية وراتب التقاعد، وأخذوا فى الاعتبار كذلك عادات نمط الحياة والعادات الصحية مثل التدخين وشرب الكحول والأنشطة اليومية ومستوى الوظيفة الإدراكية ودرجة المشاركة الاجتماعية.

واستنتج فريق الدراسة بعد تتبعهم لعدد مرات شرب المشاركين للشاي في سن ال60، أن "الأشخاص الذين يشربون الشاي يوميًا تقريبًا منذ 60 عامًا، يمكن أن يفيد ذلك صحتهم النفسية بشكل كبير".

وبصرف النظر عن إيجاد رابط عام بين شرب الشاي وانخفاض الإصابة بالاكتئاب، اقترحت الدراسة أيضًا أن شرب الشاي فعال بشكل قوي للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين سن الـ 65 والـ 79 عامًا.

وفي نهاية الدراسة وجد أن الذين يشربون الشاي يشتركون في بعض الخصائص من بينها أنهم جميعاً كبار في السن وذكور ومكان إقامتهم في المدينة وليس الريف، وكانوا كذلك متعلمين ومتزوجين ومتقاعدين، وأكثر انخراطاً في المجتمع، ومن المستقرين ماديًا.