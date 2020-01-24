البدري عن خلافه مع طارق مصطفى: لا يوجد أهلي وزمالك داخل المنتخب

كشف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، حقيقة ما يتردد عن وجود خلاف بينه وبين طارق مصطفى المدرب العام، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مجال للانتماءات في الجهاز الفني للفراعنة.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية: "الخلاف كلمة غير مستحبة، إذا كان هناك خلاف لن يكون هناك استمرارية، من غير المقبول أن يكون هناك خلاف بين أعضاء الجهاز الفني".

وتابع: "مثلما أكدت من قبل، أن اتفاقي مع اللجنة الخماسية يتضمن مساندة ودعم مع حرية في كل شيء مع المتابعة".

وأوضح: "ليس تهديدا، لكن عندما أعمل مع مجموعة، يجب أن تكون منسجمة وفكر واحد والكل يلتزم بالطريقة، في بعض الأحيان يتطلب ذلك وقتا".

وأردف: "التعامل مع الإعلام له أسلوب، هناك فترات نتواصل وفترات أخرى نغلق على أنفسنا للتركيز، وتحديد الموضوعات التي نتحدث عنها دون التطرق لآرائنا في أندية، لأننا نمثل كل الفئات وليس أندية معينة".

وأضاف: "هذا ما أكون حريصا عليه، ووجهات النظر يكون لها أسلوب وشكل، من الممكن البعض يفتقد خبرات المنتخب، كذلك عندما يكون لك باع كبير جدا لسنوات في العمل تحت ضغط وبطولات".

وواصل: "أحاول التنسيق، والجهاز المعاون ملتزم، وإذا كانت لدي رغبة في أمر ما ستكون معلنة، وسوف يتم إبلاغها لاتحاد الكرة، الأجواء جيدة والمجموعة متعاونة، وتفكيرنا في تحقيق أهدافنا سواء على مستوى البطولة الإفريقية أو التأهل لكأس العالم".

واختتم: "ما يتردد عن التعامل بمبدأ الأهلي والزمالك داخل الجهاز الفني كلام للإثارة والبلبلة ولفت للنظر، ولن نلتفت إلى من يردد ذلك لأنها مهاترات وأشياء صغيرة، اسألوا أيمن طاهر، أعرف جيدا كيفية معاملة الجميع، ولا يوجد مجال للانتماءات في الجهاز الفني للمنتخب".