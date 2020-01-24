ديوكوفيتش يسحق نيشيوكا ويصعد لدور 16 في ملبورن بارك

بصورة كاسحة تفوق الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب على منافسه الياباني يوشيهيتو نيشيوكا وفاز عليه بثلاث مجموعات متتالية وبواقع 6-3 و6-2 و6-2 في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الجمعة ليقطع خطوة أخرى في سبيل تعزيز رقمه القياسي والفوز باللقب الثامن في ملاعب ملبورن بارك الصلبة.

وكان ديوكوفيتش المصنف الثاني عالميا فاز على لاعب ياباني آخر هو تاتسوما إيتو في الدور السابق ويوم الجمعة أطلق 17 ضربة إرسال من النوع الذي لا يرد وفاز بنسبة 93 في المئة من إرساله الأول وواجه فقط نقطة وحيدة لكسر الإرسال في مواجهة اللاعب الياباني الذي بدا عاجزا عن فعل أي شيء لإنقاذ نفسه من الهزيمة والخروج من أولى البطولات الأربع الكبرى.

وفاز ديوكوفيتش على منافسه الإسباني رفائيل نادال في نهائي البطولة الموسم الماضي ليحرز لقبه السابع في البطولة وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أحد.

وكسر اللاعب الصربي إرسال منافسه الياباني يوم الجمعة مرة واحدة في المجموعة الأولى ومرتين في الثانية ومرتين أخريين في الثالثة أيضا وحسم الفوز في ساعة واحدة و25 دقيقة.

وفي الدور الرابع (دور 16) سيلتقي ديوكوفيتش مع الأرجنتيني دييجو شوارتزمان الذي فاز في وقت سابق من يوم الجمعة على صربي آخر هو دوسان لايوفيتش 6-2 و6-3 و7-6.