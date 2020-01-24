البيت الأبيض يأمل في إنهاء محاكمة عزل ترامب نهاية الأسبوع المقبل

أعربت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أملها في الانتهاء من محاكمة عزل الرئيس بنهاية الأسبوع المقبل، واصفة ذلك بأنه إلهاء عن القضايا الملحة للبلاد.

وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض لشبكة فوكس نيوز الأمريكية إنني "أعتقد أننا يجب أن ننتهي من ذلك الأسبوع المقبل، بحيث يمكننا القيام بأعمال هذه البلاد".

وكانت جريشام تتحدث قبل ساعات قليلة من المحاكمة المقرر استئنافها في مجلس الشيوخ، لليوم الثالث والأخير من مرافعات الديمقراطيين ضد الرئيس.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق القانوني لترامب مرافعات الدفاع يوم السبت، بينما لجأ الرئيس بالفعل إلى تويتر للتعبير عن شكواه من أنه من المرجح أن يحصل محاموه على تقييمات ضعيفة.