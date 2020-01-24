كشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقفه من العودة للمباريات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه قادر على حراسة مرمى الأبيض غدًا.

وقال جنش في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "لا أريد التسرع في العودة للمباريات وأرغب في الدخول وسط الفريق، من الممكن أن ألعب مباراة ودية ولكن لا توجد إمكانية في الوقت الحالي".

وتابع: "كارتيرون أبلغني أنه سيجعلني أشارك في المباريات المقبلة، يتحدث معي كثيرًا وأبلغني أنه عندما أكون جاهزا أٌبلغه وهذا الكلام منذ فترة".

وأوضح: "أن قادر على اللعب غدًا، كارتيرون مدرب ذكي ويسمع لكل اللاعبين".

وواصل: "أتمنى أكسر رقم عصام الحضري في بقائه بالملاعب ولكن كل تفكيري أن أعتزل وأنا في قمة مستواي".

وأشار جنش، إلى أن عدم قيده في القائمة الإفريقية للزمالك كان بالتنسيق بينه وبين أمير مرتضى منصور.

وأضاف: "متبقي لي موسم مع الزمالك وأعتقد لو قدمت مستوى جيدا سأجدد تعاقدي".

وأردف: "عماد السيد وعمر صلاح ظلما جدًا بعد إصابتي، عماد فارق بشكل كبير مع الاتحاد، وعمر لو شارك مع سموحة سيكون على قدر المسئولية".

وواصل: "أتمنى إنهاء مشواري مع الزمالك، أتى لي عرض من السعودية في الموسم الماضي، وقبل إصابتي بثلاثة أيام تلقيت عرضا آخر من هناك وأخذوا رأي ورفضت".

واختتم: "كنت سأنضم للنادي الأهلي وأنا في طريقي للتوقيع معهم تعرضت لحادث سيارة، وعدت للإسكندرية، وبعد ستة أشهر وقعت للزمالك".