عبد الحفيظ: قرار الاستبدال في إفريقيا «عك»

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بخصوص فتح الاستبدال في قوائم الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، مشددًا على أن القرار يجب أن يتسم بمبدأ تكافؤ الفرص للجميع.

وقرر الاتحاد الإفريقي في وقت سابق فتح باب الاستبدال بقوائم الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي، بحد أقصى 4 أماكن لكل فريق محددًا شرطين لهذا الاستبدال، هما ألا يكون اللاعب المقيد قد شارك في أي مباراة بالبطولة الحالية، والثاني، أن اللاعب الذي سيخرج من القائمة كذلك لم يشارك في أي مباراة مع فريقه في هذه النسخة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونة عبر قناة «أون سبورت»: «لا أعلم ما المقصود بهذا القرار، هل المقصود تقوية المسابقة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص أم شيء غير ذلك، حتى طريقة الإعلان عن الاستبدال كان أمر غريبا وضد مبدأ تكافؤ الفرص».

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: «لو كان المقصود هو مبدأ تكافؤ الفرص فيجب أن يستفاد من بند الاستبدال الجميع، وإذا لم يتح الأمر منذ بداية البطولة فعلى الأقل من بداية دور المجموعات».

وتابع: «ولو من باب تقوية المسابقة كان يجب أيضًا أن تدرس الأمر قبل انطلاق البطولة وتحدد بنودها والأهداف المعينة».

وأوضح: «فريق مثل بلاتينيوم لن يستفيد بقرار مثل ذلك، هذا قرار وضع من أجل فرق محددة، وحتى طريقة الإعلان عنه كانت غريبة، فقد علمت بالأمر من الصحف المغربية ومن ثم الصحف التونسية»

وواصل عبد الحفيظ: «ما يحدث الآن هو "عك" ولو طالبنا الاتحاد الإفريقي بفتح باب الاستبدال للاعبين شاركوا في البطولة فسيكون أكثر "عكًا"».

وأتم: «لا أريد أن أشغل نفسي بهذا الأمر كثيرا، لأنه مشروط بعدم مشاركة اللاعب المستبدَل في أي مباراة لفريقه وليس لدينا سوى شريف إكرامي الذي لم يشارك».