تنظم دار الشروق، غدا الأحد، لقاء مع الكاتب والروائي نعيم صبري، في جناح الدار في قاعة 1 جناح B7، بمعرض القاهرة للكتاب، وروايته «شبرا»، الصادرة حديثًا عن دار الشروق، وذلك من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساءً.

ورواية «شبرا»، تعرض لقضية قبول الآخر والتعايش بين مختلف الأعراق والجنسيات والأديان من خلال دراما للحياة في حي شبرا القاهري العريق في منتصف القرن العشرين، حيث تستعرض حياة مجموعة من العائلات التي تسكن بحي شبرا وعلاقات الجيرة والصداقة والصراعات بينها.

ونعيم صبري روائي وشاعر مصري، تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1968، وعمل في المجال الهندسي، قبل أن يتفرغ للأدب منذ عام 1995. بدأ مسيرته الأدبية بكتابة الشعر وأصدر ديواني شعر عام 1988، «يوميات طابع بريد عام» و«تأملات في الأحوال»، ثم اتجه بعد ذلك إلى المسرح وكتب مسرحية «بئر التوتة»؛ وهي مسرحية شعرية موسيقية، كتب بعد ذلك مسرحيته الشعرية «الزعيم»، ثم عاد فأصدر ديوان شعر «حديث الكائنات»، وبدأ كتاباته النثرية بكتاب عن سيرة طفولته بعنوان «يوميات طفل قديم»، ثم واصل كتاباته النثرية فأصدر 12 رواية حتى الآن، منها (صافيني مرة، أمواج الخريف - شبرا - المهرج - وتظل تحلم إيزيس - دوامات الحنين).