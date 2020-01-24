الصين تدعو جميع الأطراف للدفاع عن النظام الدولي والتعددية

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون" جميع الأطراف إلى الدفاع بشكل مشترك عن النظام الدولي والتعددية.

وقال جيون - في كلمة أمام الاجتماع الكامل الـ56 للجلسة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "تقرير الأمين العام عن عمل المنظمة"، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة - "إنه يتعين على جميع الأطراف استغلال فرصة الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة والأحداث ذات الصلة للدفاع بشكل مشترك عن النظام الدولي وفي القلب منه القانون الدولي"، مؤكدا دعم بلاده للعب الأمم المتحدة دور أكبر في الشؤون الدولية لدعم إقامة نظام حوكمة عالمي أكثر مساواة وفاعلية.

وحث جيون المجتمع الدولي على الالتزام بأهداف ومباديء ميثاق الأمم المتحدة والدفاع بشدة عن التعددية، معتبرا أن التعددية تمثل رغبة الجميع وتوجه العصر، وأن الأحادية تركز على التفرد وهيمنة دولة واحدة، وهي ليست ممكنة ولا تحظى بأي شعبية.