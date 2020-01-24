 الخارجية الأمريكية تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة مقاطعة صينية بسبب تفشي فيروس كورونا - بوابة الشروق
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الخارجية الأمريكية تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة مقاطعة صينية بسبب تفشي فيروس كورونا

فيروس كورونا الجديد
فيروس كورونا الجديد
واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 24 يناير 2020 - 5:13 م | آخر تحديث : الجمعة 24 يناير 2020 - 5:13 م
أمرت وزارة الخارجية الأمريكية الموظفين غير الأساسيين في القنصلية الأمريكية بمدينة "ووهان" الصينية وعائلاتهم بمغادرة مقاطعة "هوبي" الصينية بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد هناك.

وحذرت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - مواطنيها من السفر إلى مدينة "ووهان"، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية لديها قدرة محدودة على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في مقاطعة "هوبي".

يشار إلى أن فيروس "كورونا" الجديد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح ما بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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