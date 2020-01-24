منذ أن أعلنت الهيئة المنظمة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2020 تحت رعاية وزارة الثقافة أن المفكر المصرى «جمال حمدان» هو شخصية المعرض هذا العام، لقى الأمر احتفاء الوسط الثقافى العربى والمصرى؛ فهذا الحدث الثقافى المميز فرصة جديدة لتسليط الضوء على أعماله وتعريف الأجيال الجديدة بشخصية المفكر الراحل.



بدأت وزارة الثقافة أولى خطوات هذا التعريف من خلال إصدار طبعة جديدة من موسوعة «شخصية مصر» فى أجزائها الأربعة، تصدر عن مكتبة الأسرة بالاشتراك مع دار الهلال الناشر الأصلى لتلك الموسوعة، وهى العمل الأشهر للجغرافى الراحل، بالإضافة إلى طرح كتاب كوميكس للأطفال كتبه «هيثم السيد»، ورسمه «ياسر جعيصة»، بعنوان: «المهنة جغرافى».



ولد «جمال حمدان» يوم 4 فبرايرعام 1928، فى قرية «ناى» بمحافظة القليوبية، وفى عام 1948 تخرج فى كلية الآداب قسم الجغرافيا، وتم تعيينه معيدا بها، ثم أرسلته الجامعة فى بعثة إلى بريطانيا عام 1949، حصل خلالها على الدكتوراه فى فلسفة الجغرافيا من «جامعة ريدنج» عام 1953، من خلال رسالة بحثية متميزة لم تترجم حتى الآن جاءت بعنوان: «سكان وسط الدلتا قديما وحديثا».



ثم عاد إلى مصر فى نفس العام لينضم إلى هيئة التدريس بقسم الجغرافيا فى كلية الآداب جامعة القاهرة، ورقى أستاذا مساعدا، وأصدر فى فترة تواجده بالجامعة كتبه الثلاثة الأولى.



يعد «جمال حمدان» من أهم المفكرين فى الوطن العربى، وفى مصر بصفة خاصة، فهو أيقونة ورمز من رموزها وجزء من شخصية مصر التى عكف على دراستها وإبرازها فى أعماله، فقد كرس حياته على المستوى العملى والشخصى لكتاباته وأبحاثه، واستطاع أن يخرج علم الجغرافيا من الصورة الأكاديمية المعقدة التى يصعب على غير المتخصصين استيعابها، إلى كتب ودراسات مبسطة يمكن للجميع الاطلاع عليها.



أثرى الدكتور جمال حمدان المكتبة المصرية بالعديد من المؤلفات المهمة فى علم الجغرافيا والدراسات الاستراتيجية، يأتى فى مقدمتها: موسوعة «شخصية مصر.. دراسة فى عبقرية المكان»، استطاع من خلالها إثبات حقيقة أن مصر لا تستمد أهميتها عالميا وفقا للأحداث التاريخية التى مرت بها، بل من تواجدها الجغرافى بين العالم.



كما رصد حركة تجانس الشعب المصرى مع جغرافيا المكان، ليصبح الكتاب فيما بعد مرجعا مهما لكل دارسى الجغرافيا؛ حيث مزج «حمدان» فى دراسته بين الجغرافية والتاريخ والسياسة وعلوم طبيعية وإنسانية وتطبيقية أخرى، بالإضافة لما فيه من معلومات عظيمة نابعة من بحثه لأحداث الماضى والحاضر ووضع رؤية واضحة عن المستقبل، وسماه شخصية مصر لما يدرسه من شخصية مصر الإقليمية والبشرية والزمانية.



ثم أصدر فى عام 1967 كتابا بعنوان: «اليهود أنثروبولوجيا» والذى أثبت فيه أن اليهود المعاصرين الذين يدعون أنهم ينتمون إلى فلسطين ليسوا هم أحفاد اليهود الذين خرجوا من فلسطين قبل الميلاد، ولم يكن «حمدان» دارسا مخلصا لعلم الجغرافيا فقط، أو أحد رهبانها كما أطلق عليه، فقد كان صاحب رؤية سياسية ثاقبة، فهو أول من تنبأ عام 1968 بسقوط الاتحاد السوفيتى، رأى واجهه العديدون بالرفض فى ذلك الوقت، فإذا الذى تنبأ به يتحقق بتفكك وانهيار الاتحاد السوفيتى عام 1991.



كما حذر من خطورة التطرف الدينى على العالم فى كتاب بعنوان «العالم الإسلامى المعاصر»، وناقش كيف سيصبح التعصب الدينى مشكلة العالم التى يمكنها تشويه المستقبل، وتفكيك اتحاد الشعوب وإشعال المزيد من الحروب التى يصعب إيقافها.



ثم توالت مؤلفات شاعر الجغرافيا لتصبح 29 كتابا و79 بحثا ومقالة صدرت فى حياته، منها: استراتيجية الاستعمار والتحرير، إفريقيا الجديدة ـ دراسة فى الجغرافيا السياسية، أنماط من البيئات، الجماهيرية العربية الليبية ــ دراسة فى الجغرافيا السياسية، جغرافية المدن، من خريطة الزراعة المصرية، تعدد الأبعاد والجوانب، المدينة العربية، قناة السويس نبض مصر، فلسطين أولا، سيناء فى الاستراتيجية والجغرافيا، القاهرة، سيناء، نحن وأبعادنا الأربعة، وكتاب 6 أكتوبر فى الاستراتيجية العالمية.



حصل جمال حمدان على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاجتماعية عام 1986م، وجائزة التقدم العلمى من دولة الكويت عام 1992، كما حصل على وسام العلوم من الطبقة الأولى عن كتابه «شخصية مصر» عام 1988.



رحل الدكتور جمال حمدان يوم 17 إبريل عام 1973، وترك بالإضافة إلى أعماله السابقة العديد من الكتابات والأبحاث التى لم تر النور حتى الآن، وتحدث عنها وعن ظروف وفاته الغامضة، فى كتاب أعده وقدمه أخوه الراحل الذى كان يعمل أستاذا فى جامعات سويسرا، الدكتور «عبدالحميد صالح حمدان»، بعنوان: «العلامة الدكتور جمال حمدان ولمحات من مذكراته الخاصة» فى ذكرى رحيله عام 2010 الصادر عن «عالم الكتب» فى القاهرة.