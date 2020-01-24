بريطانيا تعيد النظر في صفقة استحواذ بقطاع تسليم الأطعمة بقيمة 8 مليارات دولار

ألقت هيئة مكافحة الاحتكار في بريطانيا صفقة موقع "تيك أواي دوت كوم" المقترحة بقيمة 8 مليارات دولار للاستحواذ على "جاست إيت" في دائرة الشك، وذلك من خلال الاعداد لفتح تحقيق ثان لها بشأن عملية اندماج بقطاع تسليم طلبات الأطعمة في بريطانيا.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قالت شركة "تيك أواي دوت كوم" أمس الخميس إن هيئة المنافسة والأسواق أعادت النظر في موقفها بشأن الاستحواذ وتعتزم مراجعة الصفقة.

وحذرت الشركة الهولندية من أنها قد يتعين عليها الآن أن تعيد النظر في الجدول الزمني لعرض الاستحواذ.

وتنظر هيئة المنافسة والأسواق بالفعل في عملية شراء شركة "أمازون" حصة أقلية في شركة "ديليفرو" وهي شركة أخرى لتسليم طلبات الأطعمة.

وتتشدد الهيئة في موقفها بشأن عمليات الاندماج التكنولوجية بعدما أقرت بأنها كانت تنتهج نهجا سلسلا للغاية معها.

وكانت صفقات مثل استحواذ فيسبوك عام 2014 على شركة واتس آب والتي تم تمريرها عبر رقابة ضعيفة نسبيا فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار آنذاك، أصبحت الآن تثير تساؤلات، إذ أن جهات رقابية ترى شركات تكنولوجية كبرى تستغل بيانات المستخدمين من خلال عمليات الاستحواذ في مجالات أخرى من أجل تعزيز نفوذها في السوق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فازت "تيك أواي دوت كوم" في حرب عروض استمرت لأشهر للاستحواذ على "جاست إيت" منهية صراعا مستمرا مع "بروسس إن في"،وأنشأت أكبر شركة لتسليم طلبات الأطعمة في أوروبا في وقت تعززت فيه المنافسة بهذه الصناعة.

ويقدر العرض قيمة "جاست إيت" عند 1ر6 مليار جنيه إسترليني (8 مليارات دولار) وسيسمح لشركة "تيك أواي" بالدخول من جديد في سوق كانت تخلت عنه في أغسطس عام 2016 بعدما حققت 76 ألف إسترليني في شكل عائدات سنوية.

ومن المقرر أن يصبح العرض غير مشروط اليوم الجمعة.

وأكدت متحدثة باسم هيئة المنافسة والأسواق نية الهيئة في فتح تحقيق في الصفقة.