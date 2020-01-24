سقوط تشكيل عصابى تخصص في سرقة سائقى السيارات النقل بالجيزة

وضبط مدرس لحيازته ٤٠ قطعة آثرية بأسيوط



تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سائقى السيارات النقل بإستخدام سلاح نارى بالجيزة .

تلقى مركز شرطة الصف بلاغا بإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بطريق بدائرة المركز ، و بالفحص تبين أنه أثناء قيادة سائق 35 عام لسيارة نقل بمدق جبلى بدائرة المركز يستقلها بصحبته تباع 32 عام مقيمان بدائرة مركز العياط قادمان من القرية محل إقامتهما بإتجاه منطقة حلوان بالقاهرة لتحميل طوب أحمر وبالطريق إعترضهما شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بحوزة أحدهما سلاح نارى وطلبا منهما مبلغ مالى فقام السائق بإعطائهما مبلغ 50 جنيه إلا أنهما إعترضا على ذلك وحدثت بينهم مشاجرة قام على أثرها أحدهما بإطلاق أعيرة نارية مُحدثاً إصابة السائق التى أودت بحياته وإستوليا منهماعلى مبلغ 400 جنيه 3 هواتف محمولة وهربا .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع و مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي، عن تحديد مرتكبى الواقعة كلاً من : خفير 24 عام خصوصى له معلومات جنائية ، وإبن عمه 30 عام ،

مقيمان بقرية الغمازة الكبرى دائرة مركز الصف

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما ،بمواجهتهما

بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة سائقى السيارات النقل المارة بالدروب الصحراوية بإستخدام سلاح نارى وقررا بقيامهما بتاريخ الواقعة بإستيقاف سيارة المجنى عليهما وحدوث مشاجرة بينهم على إثر مقاومتهما فقاما بإطلاق أعيرة نارية أدت إلى مقتل السائق وإصابة التباع .

تم بإرشاد المتهمان ضبط قطعتى سلاح نارى بندقية آليةFN ، بندقية آلية وطلقتين من ذات العيار و دراجة نارية بدون لوحات ، ملك المتهم الثانى المستخدمين فى إرتكاب الواقعة وكذا ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها و أضاف المتهمان بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه .

في السياق ذاته وردت معلومات لقطاع الأمن العام تنسيقا مع شرطة السياحة و الأثار مفادها قيام مدرس 6 5 عام مقيم دائرة مركز القوصية بأمن أسيوط بحيازة قطع أثرية بمسكنه وعرضها للبيع على راغبى الثراء السريع .

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه بمنزله وبحوزته 0 4 قطعة أثرية ، وبعر ض المضبوطات على مفتشى الآثاربأسيوط أفادوا بأثريتها وأن جميعها ترجع للعصر الفرعونى .

بموا جهة المتهم إعتر ف بحيازته للمضبوطا ت بقصد الإتجار . تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة.