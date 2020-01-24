ترامب يقول إنه يعتزم الكشف عن خطة سلام الشرق الأوسط الثلاثاء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه سيكشف عن خطته التي طال انتظارها للسلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن الأسبوع القادم.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إير فورس وان في طريقه إلى ميامي للمشاركة في حدث سياسي إن رد فعل الفلسطينيين قد يكون سلبيا في البداية على خطته لكنه أوضح أنها ستعود عليهم بالنفع.

وأضاف ترامب ”إنها خطة عظيمة.. إنها خطة ستحقق النجاح في واقع الأمر“.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع نتنياهو في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.



كما ذكرت صحيفة" إسرائيل هايوم" أمس الخميس أن خطة السلام الأمريكية التي طال انتظارها والمعروفة باسم "صفقة القرن" قد يتم عرضها على مسؤولين إسرائيليين في وقت أقرب من المتوقع، وربما الأسبوع المقبل.

ورغم أن البيت الأبيض لم يؤكد هذا ، إلا أن تقرير "إسرائيل هايوم" الذي يستند إلى محادثات مع كبار المسؤولين في البلدين يشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد أعطى فريق السلام التابع له ، بقيادة مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، الضوء الأخضر لإعلان الخطة خلال مراسم تتم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، الموجود في إسرائيل هذا الأسبوع للمشاركة في منتدى عالمي للمحرقة النازية (الهولوكوست)، دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه، زعيم حزب أزرق أبيض، بيني جانتس، لزيارة واشنطن للمشاركة في إطلاق الخطة.

ولم يعلق البيت الأبيض بعد على التقرير ولم يكن من الواضح ما إذا كان قد تم اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع ، ناهيك عن توقيت الإصدار.

من جهة أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان إن الخطة تسمح بفرض السيادة الاسرائيلية على غور الاردن ومستوطنات في المنطقة (ج) بالضفة الغربية والخاضعة للسيطرة الإدارية و الأمنية لإسرائيل بموجب اتفاق أوسلو المبرم بين الاسرائيليين والفلسطينيين في عام 1993.

وأضافت أن الخطة تسمح بإقامة دولة فلسطنية منزوعة السلاح.

وأفادت القناة 12 التليفزيونية الإسرائيلية إلى قبول جميع مطالب إسرائيل الأمنية في الخطة.

وقالت إن خطة السلام تشمل مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وجعل قطاع غزة منزوع السلاح،ونزع أسلحة حماس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. كما أن الخطة لن تسمح للفلسطينيين بالسيطرة على أي حدود.

كان قد تم الكشف عن المكون الاقتصادي للخطة في حزيران/ يونيو الماضي خلال قمة عُقدت في البحرين، لم تضم مسؤولين من إسرائيل أو السلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن البيت الأبيض ردد باستمرار أن الجزء السياسي من الخطة لن يتم كشفه إلا إذا كان الجانبان مستعدين، وتم إرجاء نشره بسبب الجمود المستمر في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان).

وتتجه إسرائيل إلى انتخابات ثالثة في أقل من عام، وذلك في شهر آذار/ مارس المقبل، بعد انتهاء اقتراعين بدون فائز واضح.