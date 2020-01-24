 شرطة تايلاند تبحث عن أدلة بعد العثور على رفات ضحية ثالثة لقاتل محترف - بوابة الشروق
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شرطة تايلاند تبحث عن أدلة بعد العثور على رفات ضحية ثالثة لقاتل محترف

بانكوك - د ب أ
نشر فى : الجمعة 24 يناير 2020 - 4:08 م | آخر تحديث : الجمعة 24 يناير 2020 - 4:08 م

أعلنت الشرطة التايلاندية، أنها تبحث عن أدلة في المنزل، حيث جرى اكتشاف بقايا عظام ثالث ضحية لقاتل محترف.

وقال المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتانشاروين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، إن السلطات تعقد جلسات استماع للشهود بعد العثور على رفات الضحية في قاع بركة داخل المنزل المشتبه به أمس الخميس.

وأضاف المتحدث أن القضية لم تنته بعد.

وألقي القبض على القاتل المحترف أبيتشاي أونجويزيت/41 عاما/ أوائل الشهر الجاري بعدما عثرت الشرطة على جثة فتاة تبلغ من العمر 22 عاما مدفونة داخل منزله بالعاصمة التايلاندية بانكوك، فضلا عن عظام ضحية ثانية في بركة تقع بالقرب من هذا المنزل.

وقالت الشرطة أمس الخميس، إن الغواصين الذين يبحثون في نفس البركة اكتشفوا بعض العظام التي تعود لضحية ثالثة كانت داخل تابوت معدني، ومعها ثقالات حديد.

وقال الليفتنانت جنرال بيا أوتايو، مساعد قائد الشرطة، في تصريحات للصحفيين أمس الخميس: "وجدنا أجزاء من هياكل عظمية... ونشتبه في أنها وأجزاء من أعلى الساق والوركين والجمجمة".

وأضاف بيا: "تشير خصائص العظام إلى احتمال وجود امرأة ناضجة".

وعثرت الشرطة حتى الآن على أكثر من 300 قطعة من البقايا العظمية يعتقد أنها تخص ضحايا أبيتشاي الذين عثر عليها بالقرب من منزله.

ويواجه أبيتشاي عدة تهم تشمل القتل والاغتصاب وحيازة المخدرات حيث تم اكتشاف 2200 حبة من الميتامفيتامين أثناء اعتقاله.

ووردت تقارير أن أبيتشاي ورث ثروة تقدر بأكثر من 100 مليون بات (28ر3مليون دولار).

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