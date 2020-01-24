جامعة مطروح: دراسة حقلية لطلاب كلية البترول والتعدين لاستكشاف المياه الجوفية

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الجمعة، إن طلاب المستوى الثالث بكلية علوم البترول والتعدين، يشاركون في دراسة حقلية لاستكشاف المياه الجوفية، ودراسة تأثير تداخل مياه البحر على بعض مناطق الساحل الشمالي الغربي لمصر، وذلك خلال الفترة من 21 يناير وحتى 5 فبراير المقبل.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الدراسة تهدف لتدريب الطلاب على أعمال المسح الجيوفيزيائي والحقلي، وإجراء القياسات العملية المختلفة باستخدام أجهزة الجيوفيزياء.

الجدير بالذكر أن التدريب يأتي ضمن مشروع "دراسات جيوفيزيائية للمنطقة الساحلية من الضبعة إلى سيدي براني"، في إطار الخطة الاستراتيجية لمعهد علوم البحار والمصايد فرع الإسكندرية، والتابع لأكاديمية البحث العلمى بالقاهرة.