إعلان أسماء الفائزين بجائزة أفضل كتاب بمعرض القاهرة الدولي

أعلن رئيس الهيئة العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي، اليوم الجمعة، بالإنابة عن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 الذي يقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس ويستمر حتى 4 فبراير القادم.



وضمت الجوائز، جوائز الهيئة وقدرها عشرة آلاف جنيه في كل فرع من فروع المسابقة، وهي فرع الرواية تقدم لها 60 عملاً وفاز بها كتاب تمار لمي خالد، وفرع القصة القصيرة وفاز بها كتاب مدار القلب لمحمد جبريل، وفرع شعر العامية تقدم له 24 شاعرًا وفاز بها "ديوان القلوب عند بعضها قلوب الخير" للشاعر ماجد يوسف، وشعر الفصحى تقدم لها 30 ديوانًا شعريًا وفاز بها ديوان شعر "أول شارع في الأرض" لحسن شهاب الدين.



وفي مجال الكتابة للأطفال، فاز كتاب "خطابات سرية" للكاتبة عبير أنور، ومجال الفنون تقام لأول مرة بالتعاون مع أكاديمية الفنون فاز بها إرث الحجر لرضوى زكي عبد العاطي، وكتاب أفريقيا تقدم له ٥ كتاب وفاز بها كتاب الصحافة والإعلام الأفريقي للكاتبة عواطف عبد الرحمن، والكتاب العلمي فاز به كتاب هندسة الصوت من الهوية للاحتراف للكاتب هشام سعادة.



كما فاز بجائزة النقد الأدبي، والذي تقدم لها ٢٥ عملاً، كتاب اتجاهات السرد في الرواية الحديثة للكاتب محمد أبو السعود، وفاز بجائزة المسرح والتي تقدم لها ٧ مسرحيات، مسرحية "هكذا تتكلم داعش" للكاتب محمد السلاموني.



وفاز بجائزة تحقيق التراث والتي تمنحها هيئة الكتاب مناصفة مع دار الكتب، كتاب "المغني لابن البيطار" لمحمود مهدي بدوي، وأفضل كتاب مترجم العلاج المعرفي السلوكي ترجمة الكاتب عبد الجواد خليفة، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب مترجم الطفل الصياد للمترجمة هبة المطراوي.



وذهبت جائزة أفضل ناشر بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين لدار الكرمة، كما فاز بجائزة الكتاب الأول وقيمتها ٥ آلاف جنيه في فرع الإبداع الأدبي أصفاد الروح لنهي إسماعيل، وفي فرع العلوم الإنسانية كتاب المسرح والمجتمع لإيمان عبد الله.



كما كرم الدكتور هيثم الحاج علي، اسم الراحل الدكتور الكبير جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام وتسلم نجله التكريم.