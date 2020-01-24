مصادر: باير ترصد 10 مليارات دولار لتسوية تعويضات ضحايا مبيد الحشائس راوند آب

قالت مصادر مطلعة إن شركة الكيماويات الألمانية العملاقة باير تبحث مع محاميى عدد من أصحاب دعاوى التعويض عن الإصابة بالسرطان، بسبب استخدام مبيد الحشائش راوند آب تسوية القضية، مقابل دفع ما يصل إلى 10 مليارات دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن 5 مصادر القول إن محاميى باير قالوا في بعض المناقشات: إن الشركة سترصد 8 مايارات دولار لتسوية القضايا الحالية، وملياري دولار للدعاوى المنتظرة.

يذكر أن شركة باير كانت قد استحوذت على شركة مونسانتو الأمريكية للمبيدات والبذور والتي كانت تنتج مبيد الحشرات "راوند آب" والذي اتضح أنه يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وهو ما جعل الشركة الألمانية مسؤولة عن تعويض ضحايا هذا المبيد.

وكان الوسيط الذي عينه القضاء الأمريكي للمساهمة في تسوية دعاوى التعويضات الخاصة بمبيد الحشائش "راوند آب" قد أشار في الأسبوع الماضي إلى اقتراب تسوية أكثر من 75 ألف دعوى، وهو ما يقترب من ضعف عدد الدعاوى التي سبق أن أعلنت عنها باير في سبتمبر الماضي.

كانت باير قد أعلنت في الربع الثالث من العام الماضي أنها تواجه حوالي 7ر42 ألف دعوى تعويض عن أضرار المبيد، ولكن كين فاينبرج قال إن الرقم يرتفع ليتراوح بين 75 ألف و85 ألف وربما أكثر.

كانت السلطات الأمريكية قد أمرت شركة "مونسانتو" في آذار/مارس الماضي بدفع 3ر80 مليون دولار تعويضا لرجل أمريكي، بعد أن قررت هيئة محلفين أن مبيد الحشائش راوند آب تسبب في إصابته بالسرطان، وهو ما فتح الباب أمام عشرات الآلاف من الدعاوى المماثلة.

في الوقت نفسه ارتفع سعر ساهم باير في تعاملات بورصة فرانكفورت للأوراق المالية اليوم بنسبة 9ر3% وهو أكبر ارتفاع له منذ أكتوبر الماضي. ورغم ذلك فإن السعر مازال أقل بنسبة 23% عن مستواه عند الاستحواذ على مونسانتو مقابل 63 مليار دولار، وهو ما يعني انخفاض القيمة السوقية للشركة الألمانية بنحو 13 مليار دولار.