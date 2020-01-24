الإعلان عن ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة

أعلنت مؤسسة مراكز مكافحة الأمراض التابعة للحكومة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حالة جديدة مصابة بالفيروس الصيني الغامض "كورونا الجديد" في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.

وقال مسؤولو الصحة بولاية إلينوي الأمريكية، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، إن المريضة في الستينات من العمر من ساكني شيكاغو وسافرت إلى مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي المرض، في ديسمبر الماضي، ونُقلت المريضة إلى إحدى المستشفيات وهي بحالة صحية مستقرة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أمرت الموظفين غير الأساسيين في قنصليتها بمدينة "ووهان" الصينية وعائلاتهم بمغادرة مقاطعة "هوبي" الصينية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد هناك. وحذرت الوزارة مواطنيها من السفر إلى مدينة "ووهان"، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في مقاطعة "هوبي".

يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).