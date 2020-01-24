تركيا: وفاة 4 أشخاص على الأقل جراء الزلزال

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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مساء اليوم الجمعة، وفاة أربعة أشخاص على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.أر.تي).

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية"آفاد" بوقوع زلزال مساء اليوم الجمعة بقوة 8ر6 درجة على مقياس ريختر بولاية ألازيغ شرقي البلاد.

وذكرت "آفاد"، في تغريدة عبر "تويتر"، أن مركز الزلزال يقع في قضاء "سيفريجه" بالولاية، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

وقالت "آفاد" بوقوع هزتين ارتداديتين في ولاية ألازيغ شرقي البلاد عقب الزلزال.

وذكرت الإدارة على موقعها الالكتروني أن هزة ارتدادية بقوة 4ر5 درجات على مقياس ريختر وقعت في قضاء سيفريجه، وأخرى بقوة 1ر5 درجات وقعت في قضاء باسكيل، في ألازيغ.