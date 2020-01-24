طلاب الأزهر يهنئون «الشرطة» بعيدهم: ضربتم أروع الأمثلة في التضحية

هنأ وفد من طلاب الأزهر الشريف، رجال الشرطة المصرية وقياداتها بمناسبة العيد الثامن والستين لعيد الشرطة المصرية في الخامس والعشرين من يناير.

وقدم الطلاب التهنئة إلى الشرطة اليوم الجمعة، في الجناح الخاص بوزارة الداخلية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وعبر طلاب الأزهر عن بالغ وخالص تقديرهم لرجال الشرطة، وكامل تضامنهم مع رجال الشرطة المصرية الشرفاء، موضحين: «ضربتم أروع الأمثلة في الفداء والتضحية بكل غال ونفيس من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن، وحماية مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء».

ويشارك الأزهر للعام الرابع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع الجناح في قاعة التراث رقم (4)، على مساحة 1000 متر، تشمل أركان متنوعة مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، وركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.