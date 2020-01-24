 بسبب «كورونا».. أمريكا ترفع مستوى تحذير رعاياها من السفر لـ«ووهان» للدرجة الرابعة - بوابة الشروق
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بسبب «كورونا».. أمريكا ترفع مستوى تحذير رعاياها من السفر لـ«ووهان» للدرجة الرابعة

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 24 يناير 2020 - 10:39 ص | آخر تحديث : الجمعة 24 يناير 2020 - 10:39 ص

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، مستوى تحذير رعاياها من السفر إلى مدينة (ووهان) الصينية، بسبب تفشي فيروس (كورونا)، إلى الدرجة الرابعة، وهو ما يجعلها في نفس درجة خطورة المناطق التي تحدث على أراضيها الحروب والنزاعات.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن السلطات الأمريكية سحبت معظم أفراد بعثتها الدبلوماسية وعائلاتهم من القنصلية العامة الأمريكية في المدينة التي يعيش بها 11 مليون شخص.

وأكد مسئولو الصحة في أمريكا اكتشاف أول حالة مصابة بـ"كورونا" في العاصمة واشنطن يوم الثلاثاء الماضي؛ وهي لرجل في الثلاثينيات من عمره كان قد سافر إلى (ووهان) مؤخرًا.

يذكر أن مفوضية الصحة الوطنية في الصين أعلنت، في وقت سابق، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 25 شخصا وإصابة 830 آخرين، كما علقت السلطات في (ووهان) كافة رحلات الطيران التي تقلع من المدينة في الوقت الحالي.

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