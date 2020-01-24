بوليفيا تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع كوبا

قررت الحكومة البوليفية المؤقتة، تعليق العلاقات الدبلوماسية مع كوبا.

وقالت وزارة الخارجية البوليفية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة - "تبلغ وزارة الخارجية، كافة المواطنين وكذلك الأسرة الدولية، بأنها اتخذت قرارا، بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع كوبا، اعتبارا من هذا اليوم".

ولفتت القناة الروسية، إلى أنه في ديسمبر الماضي، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المكسيكية روبرتو فيلاسكو، بأن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، الذي أعلن استقالته وغادر بلاده في نوفمبر الماضي بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد نتائج فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قد غادر المكسيك متوجها إلى كوبا.