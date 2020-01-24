اليابان تكثف من معايير مواجهة محتملة لفيروس «كورونا»

قال كازويوشي أكابا، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، اليوم الجمعة، إنه يكثف معايير مواجهة تفشي محتمل لفيروس "كورونا" بالبلاد.

وذكرت شبكة (إن إتش كيه) اليابانية أن أكابا تعهد ببذل كافة الجهود الاحترازية مع زيادة وصول الزائرين القادمين من الصين خلال عطلة رأس السنة القمرية.

وأضافت الشبكة أن الحكومة اليابانية حثت شركات الطيران والسفن السياحية على توزيع "بطاقة الصحة" لكافة القادمين من الصين؛ حيث يتجه حاملو البطاقة إلى ضباط الحجر الصحي للتعرف عليهم ما إذا كانوا قادمين من مدينة (ووهان) ويظهر عليهم أعراض الإصابة بالوباء، أو أنهم يتخذون عقاقير دوائية للعلاج.

وكانت وزارة الأراضي والبنية التحتية والسياحة اليابانية قد أعلنت أن خمس شركات طيران صينية علقت رحلاتها المباشرة بين اليابان و (ووهان) حتى نهاية شهر فبراير أو مارس 2020.

يذكر أن وسائل إعلام صينية كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 25 شخصا وإصابة 830 آخرين. كما علقت السلطات في (ووهان) كافة رحلات الطيران التي تقلع من المدينة في الوقت الحالي.